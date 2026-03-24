Os proprietários de veículos registrados em Minas Gerais podem consultar gratuitamente a situação do automóvel pela internet, sem precisar de intermediários. O serviço digital permite verificar débitos, multas, restrições e outras pendências que podem impedir a emissão do licenciamento.

A consulta é feita pelo site do Detran-MG, onde o usuário acessa a área de veículos, faz login com a conta gov.br e informa os dados do automóvel. O relatório é gerado na hora, com informações atualizadas.

Entre os dados disponíveis estão multas, autuações, pendências do licenciamento, recall, restrições financeiras, além da situação do IPVA e da taxa de licenciamento.

A ferramenta também pode ser útil para quem pretende comprar um veículo usado, já que permite conferir possíveis irregularidades antes da negociação.

A orientação é que os proprietários façam a consulta com frequência para evitar problemas e manter a documentação em dia.

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