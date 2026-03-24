, vinculada à, completa dois anos de retomada do projeto nesta quinta-feira (26). Criada originalmente em 2010, a emissora teve suas atividades interrompidas e foi reinaugurada em 2024 como parte de uma estratégia do governo do Brasil para reconstruir e fortalecer a comunicação pública brasileira no exterior, projetando o país internacionalmente por meio de um serviço público, plural e de qualidade.

Os conteúdos divulgados pelo canal já alcançaram mais de 130 países.

A TV Brasil Internacional atua como instrumento de diplomacia cultural e valoriza a língua portuguesa como ativo estratégico. A emissora também busca promover identidade, pertencimento e integração entre os brasileiros que vivem fora do país.

Estudo publicado Ministério das Relações Exteriores (MRE) intitulado Comunidades Brasileiras no Exterior revela que, em 2023, eram cerca de 4,9 milhões de brasileiras e brasileiros residentes no exterior. Tendo por referência o Censo de 2022, o número equivaleria ao 13º estado mais populoso da Federação.

O presidente da EBC, Andre Basbaum, avalia que a emissora simboliza um Brasil que voltou a dialogar com o mundo.

A TV Brasil Internacional é um dos marcos da reconstrução da comunicação pública. Estamos criando uma presença soberana do país no cenário midiático global, promovendo integração entre Estado e sociedade, ampliando a circulação internacional de conteúdo brasileiro, e fortalecendo a nossa democracia por meio desse serviço que atua como uma verdadeira ponte entre o Brasil e os cidadãos que residem fora, disse.

Expansão

Desde que foi relançada, a TV Brasil Internacional tem ido cada vez mais longe. Em apenas dois anos, a EBC conseguiu operacionalizar sinal aberto via satélite (Star One C3) para 13 países: Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Estados Unidos.

A programação está disponível globalmente por meio de aplicativo, site, Youtube e também nos chamados fast channels das Smart TVs, com transmissão de conteúdo linear 24 horas por dia via internet.

Toda essa infraestrutura permitiu que, no primeiro ano de funcionamento, os conteúdos do canal fossem consumidos em 120 países. O alcance foi ampliado no segundo ano, chegando a 134 nações.

No ambiente digital, a TV Brasil Internacional também vem ampliando de forma consistente a sua presença junto ao público.

Na comparação entre os períodos de 26 de março de 2024 a 25 de março de 2025 e de 26 de março de 2025 a 31 de janeiro de 2026, o website do canal registrou crescimento de 69% no total de usuários, além de aumento de 15% no total de visualizações. A seção Ao Vivo concentra a maior parte do consumo.

A audiência do website é majoritariamente masculina (69%), com predominância da faixa etária de 25 a 34 anos (30%), e acessa o conteúdo principalmente pelo celular (60%), em sua maioria por dispositivos Android.

China e Estados Unidos aparecem entre os países com maior número de usuários, o que reforça o alcance transnacional da emissora e o interesse crescente por sua programação.

Identidade editorial

A TV Brasil Internacional é uma janela aberta para a cultura e a informação, promovendo a conexão com o país por meio de uma programação diversificada que valoriza o Brasil e suas histórias para todos os públicos.

As atrações da emissora são selecionadas e organizadas em cinco faixas de programação que se alternam ao longo do dia para atender aos diferentes fusos horários no mundo.

Com programação inteiramente em português, as produções audiovisuais públicas e educativas contemplam atrações infantojuvenis, informação, documentários históricos, cultura, culinária, debates e programas sobre sustentabilidade e meio ambiente.

Já neste ano, o canal ampliou a sua programação e estreou novos conteúdos.

O telejornal Repórter Brasil Tarde passou a integrar a grade, ampliando o tempo dedicado ao jornalismo. Também foram lançadas as produções Olha Elas!, Conta a Virada e Mar Brasil; e a faixa infantil, que vai ao ar de segunda a domingo, a partir das 21h, ganhou mais dois programas: Quintal TV e Que Corpo é Esse?.

Em janeiro e fevereiro, a emissora transmitiu a riqueza do festival Pernambuco Meu País, celebração multicultural que leva arte, música e tradições pernambucanas a cidades do agreste e sertão.

O canal transmitiu ao vivo shows de grandes nomes da cena nacional, como o Grande Encontro, Gaby Amarantos e Thiaguinho.

A última novidade da TV Brasil Internacional foi lançada neste mês de março com a estreia do Conecta Brasil, boletim jornalístico voltado para brasileiros que vivem, trabalham ou circulam pelo mundo.

Apresentado pela jornalista Sthefanny Loredo, o programa faz um giro pelas principais notícias globais que impactam diretamente a vida da comunidade brasileira no exterior. A atração vai ao ar nas sextas-feiras, às 12h30, no horário de Brasília.

Tags:

EBC | Empresa Brasil e Comunicação | programação internaciona | TV Brasil Internacional