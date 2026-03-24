SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (24) uma operação para desarticular um esquema de desvio e revenda ilegal de medicamentos que afetou a rede pública de saúde de Barueri, na Grande São Paulo. Batizada de "Efeito Colateral", a ação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Barueri, Santana de Parnaíba e Osasco, também na Grande São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o grupo atuava há cerca de dez meses e contava com pessoas ligadas ao setor de almoxarifado do órgão de saúde. Eles retiravam medicamentos do estoque público de forma irregular e repassavam para outros integrantes do esquema, que faziam a revenda por meio de uma empresa utilizada para dar aparência de legalidade às transações.

Em nota, a Prefeitura de Barueri afirmou que tomou conhecimento dos fatos e que adotou providências imediatas para apurar as irregularidades. Segundo a administração, foram instaurados procedimentos administrativos e há colaboração com as autoridades policiais e órgãos de controle.

A prefeitura disse ainda que os envolvidos citados até o momento não são servidores públicos, mas sim contratados de uma organização social responsável pela gestão da unidade de saúde investigada.

Ao menos sete episódios de desvio foram identificados, com prejuízo de cerca de R$ 1 milhão aos cofres públicos.

Além do prejuízo financeiro, o desvio teve efeito direto no atendimento à população. "O esquema comprometeu diretamente o atendimento na rede municipal de saúde, ao retirar de circulação medicamentos que deveriam ser destinados a pacientes", diz a Secretaria de Segurança em comunicado.

A reportagem questionou à prefeitura sobre quais medicamentos foram desviados, bem como as medidas que estão sendo adotadas pela administração para garantir o reabastecimento, mas não obteve retorno até a publicação do texto.