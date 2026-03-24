PRAIA GRANDE, SP (FOLHAPRESS) - Os dois primos encontrados mortos em um carro abandonado em Praia Grande, no litoral de São Paulo, foram velados na tarde desta terça-feira (24) sob clima de inconformismo e desolação de parentes e amigos.

O adeus a Henry Miguel Coelho Santana, 4, e Pedro Henrique Araujo Santana, 6, na Baixada Santista, ocorreu em uma funerária vizinha ao Cemitério Morada da Grande Planície, na Vila Antartica, onde o enterro foi marcado para as 16h. Balões brancos foram colocados em frente à funerária.

"Ele está com a cabeça toda inchada, todo roxo. Nós só queremos a verdade, somente a verdade. Ninguém pode omitir nada", disse à reportagem o pai de Henry, cantor Wildisley Santana, 35.

"Eram apenas crianças felizes que estavam brincando na frente da nossa casa", lamentou mais cedo a mãe do menino, Ingrid Coelho Faria, 23. "Muita gente ajudou a procurar por eles. De moto, de carro, a pé, de todo jeito."

Amigos ressaltam que o abatimento é geral e a angústia é grande por falta de respostas. Eles preparam camisetas com os estampa das crianças como forma de homenagem.

Segundo a Polícia Militar, os corpos foram encontrados por um adolescente de 14 anos que saiu gritando e avisou outros moradores que estavam empenhados na busca pela região da Vila Sônia e a vizinha Vila Antartica, onde as vítimas moravam.

Acionada, a corporação enviou equipe para os primeiros atendimentos. De acordo com boletim de ocorrência, uma enxada com mancha vermelha no cabo de madeira chegou a ser recolhida nas proximidades do terreno onde o veículo foi localizado, mas a perícia, ainda no local, descartou se tratar de sangue.

O atual dono do carro, Deivison Ferreira da Silva, 42, contou à PM que comprou o veículo no ano passado e ainda estava acertando documentação para colocá-lo em circulação.

Por enquanto, o veículo ficava parado num terreno ao lado de sua casa. Segundo a reportagem apurou nesta segunda, há duas linhas de investigação: a de homicídio, primeira a ser registrada pela Polícia Civil, e a de asfixia e desidratação ?com a possibilidade de as crianças terem entrado no carro e lá ficado presas e sem ar.

Por email, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) afirma apenas que as investigações continuam. Em nota na manhã desta terça, a SSP reiterou que a ocorrência foi registrada como homicídio e que a Polícia Civil "segue com as diligências em buscas de subsídios que auxiliem na identificação de eventuais responsáveis, bem como no devido esclarecimento dos fatos".


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se