SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As simulações atmosféricas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e da Climatempo preveem temperaturas elevadas e condições para chuvas rápidas e isoladas entre estas quarta (25) e quinta-feira (26) na região metropolitana de São Paulo.

O CGE aponta que esta quarta deve registrar uma madrugada com poucas nuvens, temperatura média de 19°C e amanhecer com predomínio de sol. No decorrer do dia, a máxima pode atingir os 29°C, enquanto os valores de umidade do ar oscilam entre 40% e 95%. No fim da tarde, a chegada da brisa marítima estimula o surgimento de nuvens que provocam pancadas isoladas de chuva rápida na capital e cidades vizinhas da Grande São Paulo.

O Inmet também prevê cenário igual, mas indica que a temperatura máxima pode atingir os 31°C à tarde. Nesta terça (24), o instituto registrou 31,4°C às 16h e 18,8°C ente 6h e 7h na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte, onde é feita a medição oficial da cidade.

"A mudança no tempo ocorre por causa da circulação de umidade e da atuação de perturbações em níveis mais elevados da atmosfera, que favorecem a formação de nuvens carregadas. Nesta quarta, as pancadas ainda devem ocorrer de forma mais isolada, variando entre fraca e moderada intensidade", analisa o meteorologista Vitor Takao Suganuma, da Climatempo.

Ele destaca que enquanto a chuva chega um pouco mais tarde à capital paulista, áreas do interior já devem registrar pancadas mais fortes. Nessas regiões, as instabilidades podem ocorrer com maior intensidade, inclusive com raios e temporais isolados, condição que deve continuar também na quinta.

O centro-oeste e norte paulistas estão, inclusive, dentro da faixa de alerta laranja, de perigo, divulgada pelo Inmet para tempestades nesta quarta. O instituto inclui no boletim praticamente todo o país, deixando fora apenas o sul e leste paulista, além do litoral e da região metropolitana da capital, leste do Paraná e de Santa Catarina, centro-sul do Rio Grande do Sul e estados do litoral nordestino, entre o Recôncavo Baiano e a divisa entre Ceará e Piauí.

Em todos os outros locais, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou entre 50 e 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

"No litoral paulista, o cenário é mais tranquilo. Não há indicação de chuva forte no radar, embora pancadas isoladas ainda possam ocorrer ao longo dos próximos dias", diz Suganuma.

Na quinta, as condições meteorológicas praticamente se repetem, ou seja, temperatura de 19°C a 29°C, com valores mínimos de umidade do ar em torno dos 50%. As pancadas de chuva isoladas e de forma rápida ocorrem entre o meio e o fim da tarde, com baixo potencial para a formação de alagamentos.