Um ex-prefeito de Serra dos Aimorés, no Vale do Mucuri, foi denunciado por exigir R$ 300 mil, além de R$ 30 mil mensais, para autorizar o funcionamento de uma usina sucroenergética no município. Segundo a acusação, os valores teriam sido cobrados como condição para a liberação de alvarás durante o mandato, entre 2012 e 2016.

De acordo com a investigação, a cobrança teria sido direcionada à Destilaria de Álcool Serra dos Aimorés (Dasa). Após a recusa da empresa, o então gestor passou a adotar medidas administrativas que dificultariam as atividades da usina, como intensificação de fiscalizações e criação de entraves em processos internos.

A denúncia também aponta que o ex-prefeito teria atribuído à empresa supostas responsabilidades ambientais sem respaldo técnico e promovido ações para desgastar sua imagem junto à população, inclusive por meio de declarações em rádio.

Testemunhas ouvidas relataram que a liberação de alvarás era condicionada ao pagamento das quantias exigidas. Há ainda relatos de tentativas de retirada de multas mediante pagamento adicional, além de ações como abordagem de caminhões, interferência no transporte de funcionários e bloqueio de vias.

Segundo a acusação, o ex-prefeito utilizou o cargo para pressionar representantes da empresa e tentar forçar o pagamento de vantagens indevidas.

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