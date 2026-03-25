SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil manteve presença relevante em odontologia, perdeu posições em engenharia de petróleo e passou a ter em história da arte sua área mais bem colocada no ranking mundial por disciplinas da QS (Quacquarelli Symonds) 2026.

O levantamento analisou mais de 21 mil cursos em cerca de 1.900 instituições de ensino superior de 100 países. Ao todo, 31 universidades brasileiras tiveram 382 cursos avaliados, o maior volume da América Latina.

Principal instituição do país, a USP (Universidade de São Paulo) teve movimentos opostos. Caiu em engenharia de petróleo, do 9º para o 29º lugar, área que já havia garantido ao Brasil sua melhor posição histórica. Em sentido contrário, alcançou resultado inédito em história da arte, ao chegar ao 12º lugar, melhor colocação brasileira nesta edição.

Para a pesquisadora Sabine Righetti, doutora em política científica, a queda em engenharia de petróleo pode refletir o avanço de outros países. "Uma hipótese é que o campo esteja ganhando investimento fora do país e, com isso, mesmo estável, o Brasil pode ter perdido posições", afirma. Segundo ela, o avanço em história da arte acompanha tendência internacional de universidades com forte base tecnológica ampliarem investimentos em humanidades.

- Líder em um, vice em outro: por que a posição da USP oscila em rankings internacionais

No geral, o sistema de ensino superior brasileiro ampliou sua presença no ranking e registrou taxa líquida de melhora de 4%, com mais cursos subindo do que caindo de posição.

Em odontologia, o país reúne nove instituições entre as 100 melhores do mundo, mais do que em qualquer outra disciplina. A USP aparece na 15ª posição, seguida pela Unicamp, em 26º lugar, e pela Unesp (Universidade Estadual Paulista). "Temos pesquisa de ponta e somos referência mundial nessa área", diz Righetti.

O país também avançou em outras áreas da saúde. Em medicina, a USP subiu para a 43ª posição. Em farmácia e farmacologia, teve um dos maiores saltos do ranking e alcançou o mesmo 43º lugar, após subir 47 posições.

A metodologia da QS combina cinco indicadores, com pesos que variam conforme a área. Entre eles estão reputação acadêmica, avaliação de empregadores e desempenho em pesquisa, medido a partir da base bibliométrica Scopus/Elsevier. Esse último tem maior peso em campos como medicina, mais dependentes de produção científica, do que em áreas com perfil mais profissionalizante, como artes.

Na América Latina, o Brasil lidera em número de instituições no top 100, mas fica atrás do México em presença nas faixas mais altas do ranking, como o top 20 e o top 50.

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INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS ENTRE AS 50 MELHORES DO MUNDO

Classificação 2026 - Classificação 2025 - Classificação 2024 - Disciplina - Instituição

12 - 21?50 - ? - História da Arte - USP

15 - 13 - 13 - Odontologia - USP

24 - 33 - 34 - Engenharia Mineral e de Mineração - USP

25 - 25 - 23 - Antropologia - USP

26 - 26 - 23 - Odontologia - Unicamp

28 - 51?100 - 51-70 - Biblioteconomia e Ciência da Informação - USP

29 - 9 - 24 - Engenharia de Petróleo - USP

32 - 38 - 32 - Agricultura e Silvicultura - USP

38 - ? - 22 - Engenharia de Petróleo - Unicamp

38 - 39 - 36 - Odontologia - Unesp

42 - 51?100 - 51-100 - Antropologia - Unicamp

43 - 58 - 53 - Medicina - USP

43 - 90 - 44 - Farmácia e Farmacologia - USP

47 - 51?100 - 51-100 - Antropologia - UFRJ

48 - 51?100 - 39 - Arquitetura / Ambiente Construído - USP

48 - 40 - 42 - Engenharia de Petróleo - UFRJ

49 - 47 - 44 - Ciências da Vida e Medicina - USP

50 - 52 - 43 - Sociologia - USP

PRINCIPAIS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS POR TOTAL DE DISCIPLINAS ESPECÍFICAS CLASSIFICADAS

Instituição - Total de cursos classificados - Melhor disciplina - Melhor classificação - Cursos no top 100 - Cursos no top 200 - Subiu - Queda - Estável - Novo

USP - 51 - História da Arte - 12 - 44 - 51 - 24 - 11 - 14 - 2

UFRJ - 39 - Antropologia - 47 - 5 - 21 - 6 - 10 - 21 - 2

UNICAMP - 38 - Odontologia - 26 - 9 - 31 - 14 - 7 - 13 - 4

UFMG - 33 - Estudos Clássicos e História Antiga; Engenharia - Mineral e de Minas; Odontologia - 51 - 3 - 9 - 9 - 3 - 18 - 3

UNESP - 31 - Odontologia - 38 - 4 - 10 - 13 - 5 - 11 - 2

UFRGS - 27 - Odontologia; Antropologia - 51 - 2 - 2 - 7 - 8 - 10 - 2

PUC-Rio - 17 - Teologia, Divindade e Estudos Religiosos; Engenharia de Petróleo - 101 - 0 - 5 - 8 - 3 - 5 - 1

UFSC - 17 - Engenharia de Petróleo - 51 - 1 - 3 - 3 - 4 - 7 - 3

UnB - 15 - Odontologia - 51 - 1 - 5 - 3 - 1 - 8 - 3

UFSCar - 11 - Engenharia - Química - 201 - 0 - 0 - 3 - 2 - 6 - 0

UNIVERSIDADES DA AMÉRICA LATINA NO RANKING

País - Total de ofertas acadêmicas - Total de instituições - Top 20 - Top 50 - Top 100

Brasil - 382 - 31 - 2 - 18 - 79

Chile - 214 - 17 - 1 - 17 - 51

México - 188 - 19 - 6 - 20 - 58

Colômbia - 170 - 17 - ? - 7 - 31

Argentina - 134 - 16 - ? - 6 - 18

Peru - 47 - 12 - ? - ? - 6

Equador - 30 - 7 - ? - ? - 3

Costa Rica - 12 - 3 - ? - ? - 1