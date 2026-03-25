SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Waze passou, desde o segundo semestre de 2025, a emitir alertas de áreas com risco de presença de ladrões no trânsito. Desenvolvido para grandes centros urbanos, a cidade de São Paulo foi uma das primeiras a ter o sistema implantado. Mas desde o mês passado ele está disponível em praticamente todo o país.

O alerta é colaborativo, ou seja, é reportados por usuários do aplicativo de GPS como locais considerados de insegurança.

Para alertar sobre o risco, é preciso clicar em um bonequinho com a cara de um "ladrão mascarado e de toca" no Waze, da mesma forma como se faz para avisar sobre a presença da polícia, trânsito ou interdições de vias, entre outros.

Após clicar no ícone "insegurança", o que tem o rosto de um ladrão, o Waze pergunta ao ususário se ele quer alertar se não se sente seguro no local. É preciso confirmar ou cancelar.

Questionado, o Waze não respondeu quantos países disponbilizam a ferramenta. Também não informou se há estatísticas sobre locais com maior número de queixas e se os relatos são passados para a polícia.

No último domingo (22), entre às 16h e às 18h30, a reportagem recebeu três alertas de risco de insegurança. Um deles na avenida Tiradentes, no centro, proximo ao batalhão da Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar), a tropa de elite da Polícia Militar.

Os outros foram na avenida 23 de maio, sentido bairro-centro. Um deles foi dado na zona sul, próximo ao aeroporto de Congonhas. O outro, nas imediações do terminal Bandeira, no centro.

No caso da zona sul, apesar de ser no começo da noite de um domingo, quando a lentidão é menor, havia congestionamento na 23 de Maio, via com incidência da ação de gangues de quebra-vidro, que aproveitam o trânsito parado para estourar janelas de veículos e roubar celular.

Para Rafael Alcadipani, professor da FGV (Fundação Getulio Vargas) e integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como o Waze é uma plataforma colaborativa usada por muitas pessoas, o alerta pode servir de ajuda no combate ao crime de oportunidade, ou seja, de quem aproveita o trânsito parado.

"À medida em que as pessoas estão atentas de que há ladrões ali, pode-se dar menos oportunidade ao criminoso", afirma.

Mas, segundo ele, é importante que a polícia tenha acesso aos dados para que possa atuar. "O Copom [Centro de Operações da Polícia Militar] deve ser avisado, porque as pessoas podem fazer o alerta de ladrões pelo Waze e não ligar para o telefone 190 [da PM]."

"É importante que não sirva apenas para ficar no mapa, mas que gere ações de governos, da polícia e da Secretaria da Segurança Pública. Que proporcione uma colaboração entre eles.", diz.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) diz monitorar ferramentas digitais e ambientes virtuais continuamente como forma de combater todas as modalidades criminais. Mas não respondeu se tem parceria com om aplicativo de GPS para acessar os dados reportados por usuários.

"As forças de segurança atuam de forma integrada em São Paulo no enfrentamento às ações criminosas, incluindo os casos conhecidos como 'quebra-vidro', com operações permanentes, intensificação da fiscalização de veículos e reforço do policiamento em vias de grande circulação e de maior incidência de crimes", diz a pasta.

Desde 2023, o governo paulista afirma que as ações já resultaram em mais de 50 mil prisões em todo o estado, além da apreensão de armas.

Na última sexta-feira (20), diz a SSP, a Polícia Militar prendeu quatro suspeitos de roubo na zona oeste da capital, que foram reconhecidos por uma vítima.

"O trabalho policial também reduziu em 19,8% os roubos em geral e 2,70% os casos de furtos, na capital, em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano anterior", afirma trecho da nota. "No mesmo intervalo, 3.869 infratores foram presos ou apreendidos e 242 armas de fogo foram retiradas de circulação, representando um aumento de 11% nas apreensões."

A secretaria orienta que todas as ocorrências criminais sejam comunicadas por meio do telefone 190 ou pelo registro de boletim de ocorrência, que pode ser feito pela Delegacia Eletrônica ou presencialmente em qualquer unidade policial. "A formalização é essencial para direcionar o policiamento e as investigações."

COMO FAZER O ALERTA

Waze

- abra o aplicativo no celular

- clique em configurações

- vá em "Lembretes e Alertas"

- ou clique no triângulo amarelo no mapa com um sinal de +

- ache o ícone com o rosto de uma pessoa de toca e mascarada com a palavara "insegurança" abaixo e clique

- confirme que você não se sente seguro no local e dispare o alerta