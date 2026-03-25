SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma influenciadora foi presa nesta terça-feira (24) por suspeita de forjar o próprio sequestro para ganhar fama nas redes sociais em Pernambuco.

Monniky Fraga, que tem pouco mais de 20 mil seguidores, disse que sofreu o sequestro em abril de 2025. Na ocasião, ela publicou vídeos nas redes sociais contando o que tinha acontecido e deu entrevistas a jornais locais.

Ela afirmou que foi solta após pegar dinheiro emprestado com a mãe para pagar o resgate. Na ocasião, a mulher disse que joias ostentadas pelo marido dela nas redes sociais teriam chamado atenção dos criminosos.

Foram horas dentro de uma mata, eu não sabia se eu ia voltar. Lá tinha um rio. Todo momento pensei que eles iam me matar, me jogar ali dentro, e que eu nunca mais ia ver ninguém. Só pensava nos meus filhos.

Monniky Fraga, em publicação após suposto sequestro

Quando a polícia começou a investigar o sequestro, porém, percebeu inconsistências e indícios de fraude. Entre os indícios estão o fato de que ela conhecia um dos sequestradores e teria conversado com ele após o crime.

A principal teoria da polícia é de que a influenciadora tramou o crime para ter mais seguidores e acessos. "Pelo que a gente pode constatar nas investigações, ela estava em baixa nas suas mídias sociais", afirmou o delegado Jorge Pinto.

A polícia acredita que Monniky contou com ajuda de duas pessoas para forjar o sequestro. Um dos homens está preso e outro foi assassinado antes da operação. O marido dela, que também foi sequestrado, não teria conhecimento sobre o crime.

Na operação desta terça-feira, foram cumpridos dois mandados de prisão e outros dois de busca e apreensão. Além de Monniky, presa na cidade de Igarassu, um homem que já está preso foi alvo de novo mandado de prisão. Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido em São Paulo contra uma pessoa que teria recebido o dinheiro do resgate.

A mulher é investigada por falsa comunicação de crime, extorsão e fraude processual. O crime de extorsão, inclusive, teria sido cometido contra a própria mãe, que emprestou o dinheiro do resgate. A defesa de Monniky alega que a mulher devolveu o dinheiro à mãe e que as acusações são feitas para abalar a credibilidade dela.

Defesa de influencer diz que ela não cometeu crimes e que o sequestro foi verdadeiro. "Vamos provar que tudo isso é falácia. Não há motivos para ela ser indiciada, quanto mais denunciada", afirmou Alexandre Costa à TV Jornal.