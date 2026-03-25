SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-prefeito de Campo Grande Alcides Bernal foi preso após matar um servidor público dentro de uma casa na cidade na tarde desta terça-feira (24).

Bernal atirou contra Roberto Carlos Mazzini, 61, e se entregou à polícia em seguida. O crime aconteceu em uma residência na rua Antônio Maria Coelho, no bairro Jardim dos Estados.

Defesa do ex-prefeito alegou que ele agiu em legítima defesa após imóvel ser invadido. "Ele foi alertado pela empresa de segurança e foi até a residência porque a porta estava sendo arrombada. A legítima defesa é o argumento mais forte", disse o advogado de Bernal, Wilton Acosta, do lado de fora da delegacia.

Vítima tinha arrematado o imóvel judicialmente e estava com uma notificação extrajudicial de desocupação quando foi até o imível. A transação estava nos trâmites finais de cartório, segundo apurou a TV Morena, afiliada da TV Globo na região.

Mazzini era auditor fiscal do estado e foi atingido por dois tiros. Ele recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros, mas teve a morte constatada ainda no local do crime.

A reportagem tentou contato com ex-prefeito. A reportagem ligou e enviou mensagem para o político durante a noite de ontem, sem retorno até o momento. Caso haja resposta, o texto será atualizado.