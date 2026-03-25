SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - John Boy Academia, de São José dos Campos (SP), se manifestou após a repercussão do caso envolvendo a engenheira Poliana Frigi, que relatou ter sido advertida por causa de um top que usava.

A empresa disse que o caso está sendo tratado com "máxima seriedade e atenção". Em nota publicada ontem nas redes sociais, a direção informou que iniciou imediatamente uma apuração interna para "compreender integralmente o ocorrido".

Também disseram que buscavam ouvir diretamente a cliente que foi constrangida. O UOL entrou em contato com Poliana para saber se a conversa foi realizada e aguarda retorno.

"Pedimos desculpas à nossa aluna", declarou a academia. "Reconhecemos que erros podem ocorrer, mas o que define uma organização é a forma como eles são enfrentados e estamos comprometidos em evoluir com responsabilidade e respeito", acrescentou.

Estabelecimento não informou se a funcionária envolvidA no episódio sofreu alguma consequência. "A academia não compactua com condutas inadequadas ou que possam causar constrangimento e reafirma seu compromisso com a melhoria contínua de seus processos", se restringiu a dizer.

ENTENDA O CASO

Segundo Poliana Frigi, uma funcionária da academia a abordou perguntando se ela estava usando um sutiã. Na sequência, ela pediu que cobrisse o top com uma camisa. O caso aconteceu no último domingo.

A justificativa dada para a abordagem é de que "homens casados" frequentam o local. "Ela falou: você não teria uma camiseta para colocar, alguma coisa para cobrir? Tem homens casados aqui e não fica legal para você, principalmente pela sua própria segurança", relatou Frigi.

A engenheira contou que se recusou a cobrir o top e continuou a treinar, mas ficou constrangida com a situação. "Fiquei sem ação, continuei o treino, só que eu comecei a sentir mal", afirmou.

No fim do treino, acompanhada do namorado, ela pediu para falar com o gerente da academia, e teria ouvido as mesmas ofensas, dessa vez na frente de uma testemunha. "Ela falou [novamente] que meu top estava realmente parecendo um sutiã e que a conduta realizada na academia foi autorizada pelo gerente", disse.