SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 66 anos morreu nesta terça-feira (24) em Martinópolis, no interior de São Paulo, após ser arrastado pela enxurrada que tomou as ruas da Vila Alegrete. Testemunhas dizem que a correnteza levou o homem para um bueiro.
Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Polícia Militar fizeram buscas e localizaram o corpo da vítima na manhã desta quarta-feira (25).
O temporal atingiu a cidade por volta das 16h e provocou alagamentos de ruas e imóveis. Os bairros mais afetados foram, além da Vila Alegrete, o Conjunto Habitacional Hélio Nastari, o Portal Doutor José, o Parque das Grevilhas e o centro.
Na mesma rua em que o idoso foi arrastado pela enxurrada, um carro da Polícia Militar foi levado pela força da água. Dois policiais conseguiram sair do veículo sem ferimentos.
Duas salas de aula ficaram inundadas na escola municipal Doutor Francisco Marques Bonilha. O Corpo de Bombeiros e equipes da Defesa Civil retiraram os alunos, que foram encaminhados para outras salas.
Também na tarde desta terça, uma chuva forte, acompanhada de rajadas de vento, atingiu São José do Rio Preto, causando quedas de árvores e postes de iluminação pública em vários pontos da cidade. Não há registro de vítimas.
Segundo a Defesa Civil do estado, esta é a 22ª morte registrada em São Paulo em decorrência das chuvas desde dezembro.
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