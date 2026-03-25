RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um policial militar agrediu com tapas e socos representantes estudantis que estavam em uma escola estadual do Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (25). As agressões foram gravadas por testemunhas que acompanhavam a interação dos agentes com os alunos. A PM classificou como grave a ação do agente e o afastou das ruas. Além disso, abriu um procedimento para investigar a conduta.

De acordo com a Ames-RJ (Associação Municipal de Estudantes), representantes da organização, assim como do DCE (Diretório Central de Estudantes) da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), foram até a Escola Estadual Senhor Abravanel, no Largo do Machado, zona sul da cidade, para apoiar um abaixo-assinado que pedia o afastamento de um professor após denúncias de assédio sexual de alunas.

A direção da unidade teria acionado a Polícia Militar contra a presença dos representantes das agremiações. Nas imagens do vídeo, dois policiais são vistos interagindo com os alunos. Ao ser filmado, antes de iniciar as agressões, um deles diz que irá apreender os aparelhos de celulares e levar os representantes para a delegacia. Em seguida, o agente desfere tapas e socos contra dois jovens.

Ainda segundo a Ames, as agressões continuaram do lado de fora da escola, com uso de gás de pimenta e cassetetes. Os representantes das agremiações foram levados pelo mesmo policial para a 9ª DP (Catete).

Em nota, a secretaria estadual de Educação afirmou que "lamenta o ocorrido e reforça que não compactua com qualquer forma de violência no ambiente escolar, prática incompatível com os princípios que orientam a educação pública. A Seeduc prestará todo apoio aos estudantes envolvidos e seus familiares".

A secretaria afirmou, ainda, que a direção da unidade acionou a Polícia Militar "durante um protesto de alunos de forma preventiva, com o objetivo de garantir a segurança de todos e preservar um ambiente adequado ao diálogo. A Secretaria destaca que toda atuação em espaço escolar deve respeitar rigorosamente os protocolos, os estudantes e o uso adequado dos procedimentos", acrescentou.

A PM disse que investiga o caso. "O comando da corporação, diante da gravidade dos fatos contidos nas imagens captadas na referida unidade de ensino, determinou que a Corregedoria Geral instaure um procedimento para apurar a conduta do agente de maneira imediata", disse a corporação.

"O militar já foi identificado e será encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM). Nesse contexto, o policial foi preventivamente afastado do serviço das ruas", acrescentou. A Polícia Militar afirmou, ainda, que "reitera seu compromisso institucional de atuar em defesa da sociedade e de sempre apurar com a atenção e transparência necessárias a conduta de seus policiais em serviço".