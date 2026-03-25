SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo investiga as circunstâncias do sumiço de seis relógios de luxo que haviam sido apreendidos e estavam acondicionados no Instituto de Criminalística na capital paulista.

O caso é averiguado num inquérito instaurado pelo órgão de controle da instituição, que pediu imagens de câmeras de monitoramento em busca de potenciais responsáveis.

Os relógios foram recuperados no último sábado. A principal suspeita, segundo apurou a Folha, é de que eles tenham sido furtados por um funcionário terceirizado do Instituto de Criminalística.

Ele teria tentado vender os objetos e foi preso. A identidade dele não foi divulgada e a reportagem não conseguiu localizar a defesa. O caso é investigado como furto ou peculato --havendo vínculo do responsável com a administração pública, enquadra-se neste último.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Públicia) disse que "a Superintendência da Polícia Técnico-Científica colabora com as investigações e reafirma o compromisso com a transparência e a legalidade para apuração rigorosa de desvios e conduta.