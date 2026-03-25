***PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 21 anos foi morta com um golpe de faca pelo namorado em Goiânia (GO). Segundo a Polícia Civil, o crime teria ocorrido após a vítima insistir para ver o celular do agressor, na última sexta-feira (20).

Raiane Maria Silva Santos vinha pedindo acesso ao celular do companheiro André Lucas da Silva Ribeiro, 28, e demonstrando ciúmes, o que teria motivado discussões entre o casal, segundo primeiras informações coletadas pela polícia.

André foi preso em flagrante e confessou o crime ?ele chegou a mandar um vídeo para a mãe em que afirma ter matado Raiane, segundo a polícia. Ele é representado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, que afirmou em comunicado que não irá se manifestar. Em audiência de custódia no sábado (21), a Justiça manteve a prisão do investigado.

O casal mantinha um relacionamento havia dois meses e tinha se mudado de Minas Gerais para Goiânia há pouco mais de uma semana.

Raiane e André haviam discutido no dia anterior ao crime e voltaram a se desentender na sexta, em uma briga motivada por ciúmes da vítima, de acordo com a polícia. Durante o conflito, o suspeito pegou uma faca e golpeou o peito de Raiane, que morreu no local.

Um amigo do casal estava hospedado na residência e relatou à polícia ter ouvido a discussão, inicialmente interpretada como um desentendimento entre os dois, até escutar um barulho e encontrar Raiane caída no chão, sangrando.

O corpo da jovem foi enterrado no domingo (22), em Pará de Minas (MG), sua cidade natal, na região metropolitana de Belo Horizonte.