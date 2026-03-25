SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar agrediu ao menos dois estudantes dentro de um colégio no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro.

Vídeos mostram o policial dando tapas, socos e chutes nos adolescentes que fazem parte de uma entidade estudantil. Os dois jovens não eram estudantes do Colégio Estadual Amaro Cavalcanti, mas estavam no local para participar de uma manifestação, segundo a Associação Municipal dos Estudantes do RJ. As idades deles não foram informadas.

Estudantes se reuniram para organizar um abaixo-assinado pedindo o afastamento de um professor acusado de assédio. A direção da escola chamou a Polícia Militar, que tentou impedir a organização dos alunos.

Segundo o grupo, três pessoas foram detidas: a presidente da Associação Municipal dos Estudantes do RJ, um diretor do DCE da UFRJ e outro estudante que apoiava a manifestação.

Em nota, a Polícia Militar informou que o policial que aparece no vídeo foi afastado preventivamente das ruas. Ele será encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Militar, e a Corregedoria abriu uma investigação para apurar sua conduta.

O UOL procurou a Secretária Estadual da Educação e o Colégio Estadual Amaro Cavalcanti para comentar o caso, mas ainda não teve retorno. Assim que houver, o texto será atualizado.

O Sepe (Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio) repudiou as agressões. "O Sepe repudia tal tipo de acontecimento dentro do ambiente escolar, local onde deveria primar o espírito democrático e o diálogo, embora saibamos muito bem que esse tipo de comportamento violento por parte da Polícia Militar, embora repugnante, já não surpreenda mais ninguém".

A AERJ (Associação dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro) também condenou a atitude do PM. Em nota, a AERJ declarou ser "inadmissível que lideranças jovens, no exercício legítimo de defesa dos alunos, sejam recebidas com violência dentro de uma instituição de ensino por lutarem contra o assédio".