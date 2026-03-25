Inserida no contexto do Ano Cultural China-Brasil, a exposição é gratuita e vai até dia 12 de abril.

Os apoiadores State Grid Brazil Holding (SGBH) e o Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro afirmam que Horizontes em Diálogo reafirma a arte como ponte entre culturas, capaz de aproximar territórios e expandir fronteiras.

Para a cônsul-geral da China no Rio de Janeiro, Tian Min, a arte da caligrafia e da pintura é parte importante da cultura tradicional chinesa que carrega a compreensão singular do povo chinês sobre a natureza, a vida, a nação e o mundo espiritual.