SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajará para a China nos dias 14 e 15 de maio para se reunir com o líder chinês, Xi Jinping, em Pequim. A informação confirmada hoje pela secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Viagem foi adiada por causa da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã. O anúncio representa um adiamento de aproximadamente seis semanas da cúpula com a China, que estava prevista para o final de março e início de abril.

Ontem, o presidente Trump já havia adiantado que viajaria para a China em breve. "Temos uma ótima relação de trabalho com a China, então iremos para lá em cerca de cinco ou seis semanas", disse Trump a repórteres.

Segundo o governo americano, Xi também deve visitar Washington em uma data posterior, que ainda não foi acordada entre os dois países. Questionada se a nova programação da viagem de Trump à China significa que os EUA esperam que a guerra termine em meados de maio, Leavitt disse: "Sempre estimamos aproximadamente de quatro a seis semanas, então você pode fazer as contas", respondeu.