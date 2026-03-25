SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de São Paulo recapturou 794 detentos em todo o estado durante a primeira saída temporária de 2026, que aconteceu do dia 17 até o dia 23 deste mês.

O balanço, divulgado pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) nesta terça-feira (24), aponta que as prisões foram motivadas pelo descumprimento de regras judiciais ou por novos crimes cometidos em flagrante.

Do total de recapturados, 770 detentos violaram as medidas cautelares impostas pela Justiça, que incluem a proibição de frequentar bares, consumir entorpecentes ou circular em via pública no período noturno.

Outros 24 beneficiados foram presos em flagrante por crimes como homicídio, estupro, tráfico de drogas e roubo.

A maior concentração de recapturas ocorreu no interior e no litoral do estado. A região de Ribeirão Preto liderou a lista, com 166 prisões, seguida por Santos, com 159 e Campinas com 135.

Na capital paulista, o número de detentos reconduzidos ao sistema prisional foi significativamente menor, com 12 casos.

Os detentos autorizados a sair tinham até as 18h de segunda-feira (23) para retornar às unidades. Aqueles que não se apresentaram passam a ser considerados foragidos e perdem o direito ao regime semiaberto.

Nesta edição, o Poder Judiciário autorizou a saída de 28,7 mil pessoas do regime semiaberto. O número é inferior ao registrado em março do ano passado, quando 29,8 mil detentos foram beneficiados.

Segundo dados da Secretaria da Administração Penitenciária do ano passado, a média de presos que não voltaram às unidades prisionais após as saídas temporárias de março, junho, setembro e dezembro oscilou entre 3% e 4%, totalizando cerca de 4.000 mil detentos foragidos ao longo de 2025.