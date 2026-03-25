SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O policial penal e ex-diretor de um presídio na Bahia suspeito de matar a companheira a tiros e tentar suicídio na sequência, em um hotel de Aracaju (SE), recebeu hoje alta do hospital onde estava internado na capital sergipana.

Tiago Sostenes Miranda de Matos, 37, foi internado em estado grave no Hospital de Urgência de Sergipe, onde passou por cirurgia. Ele deu entrada no hospital no último domingo (22), após ser encontrado ferido em um hotel no bairro de Atalaia, em Aracaju, onde sua namorada, Flávia Barros, de 38 anos, foi encontrada morta.

A alta do policial penal foi confirmada pela Secretaria da Saúde sergipana. Quando foi socorrido, ele apresentava indícios de tentativa de suicídio, segundo a Polícia Civil.

O caso é tratado como suspeita de feminicídio e Matos é o principal suspeito do crime até o momento. Segundo a polícia, a análise preliminar aponta que a vítima foi morta de forma violenta dentro do hotel. As circunstâncias da morte, porém, ainda são investigadas.

Procurada com questionamentos sobre a atual situação de Matos, a Secretaria de Segurança Pública do Sergipe ainda não retornou. O texto será atualizado em caso de eventuais posicionamentos da pasta.

O policial penal era diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso, na Bahia, e foi exonerado ontem. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da Bahia. Também procurada para se posicionar sobre o caso, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do estado baiano ainda não retornou.

O UOL não localizou a defesa de Matos. O espaço segue aberto para manifestação.

A polícia foi acionada na manhã do último domingo (22) após disparos de arma de fogo serem ouvidos em um hotel no bairro Atalaia, em Aracaju. Segundo o governo de Sergipe, equipes policiais foram acionadas nas primeiras horas do dia, por meio do Ciosp (Centro Integrado de Operações em Segurança Pública).

Ao chegarem ao local, policiais encontraram a empresária e estudante de direito Flávia Barros, de 38 anos, morta. O caso passou a ser tratado como suspeita de feminicídio, após a análise preliminar da investigação apontar que a vítima foi morta de forma violenta dentro do hotel.

O policial penal foi encontrado ferido no local. Ele, que segundo a Polícia Civil apresentava indícios de tentativa de suicídio, foi socorrido e levado ao Huse (Hospital de Urgência de Sergipe), onde passou por cirurgia e recebeu alta hoje.

Matos e Flavia se conheciam desde o ano passado, mas haviam oficializado o namoro há apenas uma semana, segundo as investigações. O pedido de namoro ocorreu no dia 15 de março, segundo a Polícia Civil. Uma amiga da vítima, em entrevista ao UOL, contou que a empresária recebeu flores e um anel do namorado durante uma viagem.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Denúncias podem ser feitas pelo telefone 180, da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, inclusive no exterior. A ligação é gratuita.

O serviço recebe denúncias, oferece orientação especializada e encaminha vítimas para serviços de proteção e atendimento psicológico.

Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 100, canal voltado a violações de direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH).

Caso esteja em situação de risco, a vítima pode solicitar medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.