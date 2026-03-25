A abertura do Museu da Imagem e do Som será adiada. Uma nova data será divulgada em breve, diz nota divulgada pelo governo fluminense. Pelo cronograma, o local estaria aberto ao público a partir de sábado (28).

No entanto, está mantida a corrida prevista para o próximo domingo (29), intitulada MIS a MIS, que sairá da sede do museu, na Praça XV. Mais de 3 mil pessoas se inscreveram. Os corredores vão passar pelo Aterro do Flamengo, Enseada de Botafogo até a orla de Copacabana.

Atualmente, o estado aguarda escolha do novo governador por meio de eleição indireta, conduzida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), após renúncia de Cláudio Castro.

De acordo com o presidente da Fundação MIS, Cesar Miranda Ribeiro, todo o acervo do MIS permanece preservado e acondicionado nas unidades históricas localizadas na Praça XV e na Lapa, na região central da cidade.

"A nova sede em Copacabana nasce com outra vocação: será um espaço voltado à tecnologia, exposições temáticas, à experimentação museológica e à ampliação do diálogo com o grande público, fortalecendo também o potencial turístico e educativo da cidade do Rio de Janeiro, explicou.

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