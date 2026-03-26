SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de uma edição em Belém (PA) e uma casa na COP30, o TEDxAmazônia segue para o Equador. A conferência se soma de maneira inédita ao TEDxQuito para ampliar a compreensão da amazônia como território que conecta montanha e floresta em um mesmo corpo ecológico, cultural e climático.

A programação acontece de 27 a 30 de agosto em Baños, aos pés dos Andes e porta de entrada para a amazônia equatoriana, e Puyo, cidade plenamente inserida na selva amazônica do país.

São esperadas 300 pessoas para as 25 palestras gratuitas em português, inglês e espanhol com o tema "Onde tudo se conecta". É possível se inscrever ou indicar um palestrante pelo site tedxamazonia.com.

"Estamos falando de um sistema vivo que conecta montanhas, rios, florestas e pessoas. Vamos reunir e ouvir pessoas da pan-amazônia, não só do Brasil, amplificar as vozes da floresta", diz Rodrigo V. Cunha, organizador licenciado do TEDxAmazônia.

Único TEDx que representa um bioma entre as conferências organizadas de maneira independente pelo mundo, a edição na amazônia equatoriana deve ser a primeira entre outras já planejadas na América do Sul.

O TEDxAmazônia deve retornar a Belém em 2027, depois ir à Colômbia em 2028, voltar a Belém em 2029 e seguir para o Peru em 2030, segundo a organização do evento.

"Pela primeira vez, o TEDxQuito e o TEDxAmazônia uniram suas vozes para explorar uma verdade que muitas vezes esquecemos: nossos ecossistemas não reconhecem fronteiras", afirma Verônica Reed, organizadora do TEDxQuito e co-organizadora desta edição amazônica.

"Através de uma lente global, não estamos apenas falando sobre mudanças climáticas. Estamos traçando o caminho da água que flui de nossas geleiras para os rios que sustentam os pulmões dos quais o mundo depende", completa Reed.

Em 2025, o TEDxAmazônia levou ao Theatro da Paz, em Belém, lideranças indígenas, gestores ambientais, ex-integrantes de governo, acadêmicos e empreendedores socioambientais de países cortados pela floresta tropical.

Contou ainda com apresentações de Gaby Amarantos, Dona Onete, Zé Miguel, Djuena Tikuna, Eliakin Rufino e Amazônia Jazz Band.

A quinta edição aconteceu durante a COP30, em um formato mais intimista e para convidados na capital paraense.