SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma motorista de aplicativo e a passageira foram resgatadas do interior de um carro arrastado pela enxurrada na tarde desta quarta-feira (25) na avenida Nações Unidas, em Bauru (SP). Registrado em imagens, o salvamento foi realizado por dois socorristas, com a ajuda de moradores da cidade.

Além de arrastar carros, o temporal derrubou placas de sinalização e arrancou o asfalto em trechos da avenida. A cidade enfrenta o problema crônico de inundações em períodos de chuva, com prejuízos materiais e mortes ao longo de sua história.

Luciene do Prado, 43, e a filha Bianca, 14, morreram em março de 2019 após o carro em que estavam ser levado pela correnteza formada pelo transbordamento do córrego da Grama, na avenida Daniel Pacífico.

Em dezembro de 2010, na mesma Nações Unidas tomada pela água nesta quarta, o administrador escolar Rafael Franco Zontini, 24, desceu de um táxi para escapar da correnteza, foi arrastado e morreu afogado.

Nesta quarta, o acúmulo de água provocou o desabamento parcial do forro de gesso da academia Skyfit, no Jardim Estoril, após o rompimento de um cano de captação de água. Ninguém ficou ferido, o local passou por uma limpeza durante a noite e voltará a funcionar normalmente nesta quinta (26).

Uma feira-livre que era realizada no Parque Vitória Régia, na avenida Nações Unidas, precisou ser cancelada. O parque ficou coberto pela água.

Segundo o IpMet (Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp), choveu 33,3 milímetros na cidade entre 17h35 e 18h20.

Em vídeo postado nas redes sociais, a prefeita Suéllen Rosim (PSD) disse saber que os moradores estão cansados das inundações e afirmou estar prestes a assinar o contrato de um projeto que envolve saneamento básico e obras de drenagem.

Em Martinópolis, também no interior paulista, um homem de 66 anos morreu na terça (24) após ser arrastado pela enxurrada que tomou as ruas da Vila Alegrete. O corpo foi encontrado em um córrego na manhã desta quarta, depois de buscas realizadas por equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

O temporal provocou alagamento de ruas e imóveis na cidade. Um carro da Polícia Militar foi carregado pela água. Ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil entregou kits de limpeza para 15 famílias que tiveram as casas inundadas em Martinópolis. Os imóveis foram vistoriados e não há risco de desabamentos. Ninguém ficou desabrigado.