SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão do tempo para esta quinta-feira (26) segue o mesmo padrão desta quarta (25) na região metropolitana de São Paulo, com um misto de calor e chuva isolada.

De acordo com as simulações atmosféricas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia deve começar com sol e temperatura em elevação. Os termômetros devem marcar a mínima de 19°C cedo e a máxima de 31°C à tarde.

Entre o meio e o fim da tarde, a combinação do calor com a entrada da brisa marítima vai facilitar a formação de áreas de instabilidade que podem provocar chuva em forma de pancadas com intensidade moderada a forte. Há potencial para rajadas de vento, descargas elétricas e formação de alagamentos.

Nesta quarta (25), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou a máxima de 30,8°C às 15h na estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

E o CGE registrou chuva isolada e rápida no meio da tarde com moderada intensidade na zona leste, principalmente na subprefeitura de Ermelino matarazzo. Também choveu fraco na zona norte no início da noite, nas subprefeituras de Casa Verde e Freguesia do Ó.

De acordo com o banco de dados do CGE, o mês de março acumulou até esta quarta 129,6 mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 73,9% da média esperada para o mês, que é de 175,3 mm.

No restante do estado de São Paulo, há previsão de chuva mais forte apenas no extremo norte, perto da divisa com Minas Gerais, onde também deve ocorrer pancadas moderadas a fortes no norte, noroeste e Triângulo Mineiro.

Em relação às temperaturas, a previsão do Inmet é de 34°C em Campinas; 33°C em Sorocaba; 32°C em São José dos Campos; 31°C em Santos; 30°C em Ubatuba e Ribeirão Preto; 29°C em Presidente Prudente; e 28°C em Araçatuba.

A Climatempo também indica que a influência marítima mantém chuvas fracas no litoral do Espírito Santo. Pela manhã, há chance de chuva no interior e leste de Minas e litoral norte do Rio de Janeiro, enquanto outras áreas começam com tempo mais firme.

Ao longo do dia, as instabilidades ganham força com umidade e atuação de um VCAN (Vórtice Ciclônico em Altos Níveis da atmosfera), favorecendo pancadas em Minas Gerais com intensidade moderada a forte. No sul fluminense e litoral norte capixaba, a chuva também pode ser forte.

Em áreas do litoral e metade norte do Espírito Santo e nordeste mineiro, a chuva é moderada, diz a Climatempo. Já no leste de Minas, norte fluminense e áreas do sul e litoral, há chuva fraca e aberturas de sol. As temperaturas sobem e as rajadas de vento chegam entre 40 e 50 km/h na Região dos Lagos (RJ).