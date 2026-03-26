SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu nesta quarta-feira (25), após passar mal na plataforma da Estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. As causas serão investigadas pelas autoridades.

Homem começou a se sentir mal por volta das 17h30, na plataforma da Linha 7-Rubi. A TIC Trens, concessionária responsável pela linha, disse em nota que funcionários iniciaram o "atendimento no local e acionaram equipes do Samu".

Passageiro não resistiu e morreu no local. "A concessionária informou, ainda, que "apesar dos esforços das equipes de socorro, o passageiro não resistiu e, infelizmente, veio a óbito na estação".

A ocorrência foi encaminhada para registro na delegacia da região, que deve apurar a causa da morte. A TIC Trens ressaltou que suas equipes são treinadas para atuar com rapidez e prestar o suporte necessário em situações de emergência.

Relatos nas redes sociais apontam demora no socorro. Testemunhas afirmam que o passageiro teria aguardado cerca de 20 minutos até a chegada do atendimento. A empresa não informou, até a última atualização da reportagem, quanto tempo levou para iniciar o atendimento ao passageiro.

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