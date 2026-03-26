SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil iniciou nesta quinta-feira (26) uma operação na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, contra uma quadrilha especializada em roubos a casas.

Policiais prenderam 14 suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas. Além disso, 27 mandados de busca e apreensão são cumpridos na região onde se concentrava o núcleo de liderança do grupo.

Criminosos atuavam principalmente no interior do estado. A investigação apontou que eles se deslocavam até cidades menores, como Amparo e outros municípios do Circuito das Águas Paulista, na região da Serra da Mantiqueira, para cometer os crimes.

A quadrilha também escolhia residências em zonas rurais. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), eles usavam áreas de mata para acessar os imóveis sem serem percebidos durante a madrugada.

Na sequência, faziam as famílias reféns. De acordo com os investigadores, os suspeitos ficavam por horas dentro das casas, com armamento pesados como fuzis e agiam com "extrema violência" com as vítimas.

Parte do grupo é investigada ainda por assaltos a farmácias na capital. Esses roubos, por sua vez, ocorrem em regiões próximas a Paraisópolis.