SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira (26) uma operação em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, para prender uma quadrilha apontada como responsável por assaltos a casas e farmácias na capital paulista e no interior do estado.

Chamada de Operação Refúgio, a ação cumpre 14 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão em Paraisópolis, onde a polícia aponta que se concentrava o "núcleo" da quadrilha. As investigações foram conduzidas pela 4ª DISCCPAT/Deic (Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio).

Segundo a polícia, os criminosos se deslocavam da capital para cidades menores no interior, como Amparo, Águas de Lindóia, Serra Negra, Pedreira, entre outras, para cometer os crimes.

Os integrantes da quadrilha escolhiam casas e condomínios localizados próximos à zona rural e utilizavam áreas de mata para acessar os imóveis sem serem percebidos, de acordo com a investigação. As ações ocorriam durante a madrugada.

Os assaltantes permaneciam por horas dentro das residências, utilizando armamento pesado, incluindo fuzis, e agiam com extrema violência, mantendo famílias inteiras sob ameaça.

Parte dos investigados também é suspeita de envolvimento em roubos a farmácias na capital, principalmente em regiões próximas a Paraisópolis.