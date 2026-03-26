SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A espanhola Noelia Castillo, 25, deve receber eutanásia nesta quinta-feira (26), após 601 dias de disputa judicial para manter o direito à morte assistida na Catalunha.

O QUE ACONTECEU

Noelia vive em Barcelona e ficou paraplégica após se jogar do quinto andar de um prédio em outubro de 2022. De acordo com o El País, ela pediu a eutanásia depois do episódio e teve o pedido aprovado em julho de 2024 por uma comissão pública catalã.

A Comissão de Garantia e Avaliação da Catalunha, formada por juristas e profissionais de saúde, concluiu que o quadro era "não recuperável". O órgão apontou dependência grave, dor e sofrimento crônico e incapacitante, o que atende aos requisitos previstos na lei espanhola de eutanásia.

A eutanásia estava marcada inicialmente para 2 de agosto de 2024, mas foi suspensa após um pedido do pai, Gerónimo Castillo. Segundo a mída local, a solicitação abriu uma sequência de recursos que levou o caso a diferentes instâncias da Justiça.

Em entrevista ao programa 'Y ahora Sonsoles', da emissora Antena 3, Noelia disse que quer encerrar o processo sem a presença de familiares. "Não quero ninguém dentro, não quero que me vejam fechando os olhos", afirmou. Ela relata ter tido sofrimento físico e emocional durante a decisão final de seu processo.

Quero ir embora em paz e deixar de sofrer...E pontoNoelia Castillo, em entrevista ao programa espanhol "Y ahora Sonsoles"

DISPUTA JUDICIAL ENTRE PAI E FILHA

A família de Noelia se opôs à eutanásia, e o pai pediu à Justiça que interrompesse o procedimento. Ela afirmou que se sentiu atacada ao comunicar a decisão em casa: "Me disse que eu não tinha coração, que não pensava nos outros, que era mentira tudo o que eu dizia. Me doeu".

Ao longo da disputa, a Justiça espanhola rejeitou o argumento de que Noelia não teria capacidade mental para decidir. O caso passou por um juizado de Barcelona e pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, que mantiveram a autorização, segundo o El País.

O Supremo Tribunal da Espanha recusou o recurso em janeiro, e o Tribunal Constitucional não adotou medidas para suspender o procedimento. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos também não barrou a eutanásia, removendo a última tentativa de impedir a aplicação.

Entidade ultracatólica Abogados Cristianos, que assessorou o pai, fez campanha pública contra a decisão. "De verdade, alguém acha que essa garota que aparece maquiada, penteada e sorridente ao ver fotos dela? Merece morrer?", escreveu o grupo em uma postagem no X.

O QUE NOELIA CONTA SOBRE SUA HISTÓRIA

Noelia disse que enfrentou problemas familiares desde a adolescência e que recebeu tratamento psiquiátrico desde os 13 anos. Em entrevista ao programa espanhol, ela afirmou: "Nunca me senti compreendida, sempre tive problemas de convivência".

Ela também relatou episódios de abuso e agressões sexuais e disse que teve outras tentativas de suicídio antes de 2022. Segundo o El País, a jovem contou que a última agressão ocorreu pouco antes de ela se jogar do prédio.

Durante a espera, Noelia viveu em uma residência sociossanitária em Sant Pere de Ribes, com dores constantes e sofrimento psíquico. Em audiência judicial, ela resumiu: "Todos os dias são horríveis e dolorosos".