O Cine Brasília, na capital federal, recebe nesta quinta-feira (26), às 19h, o lançamento da publicação Cinemateca Negra, em sessão gratuita que reúne exibição de filme e debate com pesquisadoras e realizadoras.

A obra apresenta levantamento de 1.104 filmes dirigidos por pessoas negras entre 1949 e 2022, incluindo curtas, médias e longas-metragens. Os dados revelam que 83% dessa produção foram realizados a partir de 2010, evidenciando crescimento recente, ainda que marcado por desigualdades históricas de acesso a financiamento e estrutura, especialmente no campo dos longas.

Em entrevista exclusiva à Agência Brasil, a diretora executiva do NICHO 54, Fernanda Lomba, destacou que a publicação nasce de vivência concreta dentro do setor audiovisual e de um movimento de articulação coletiva:

Comecei como produtora executiva, ocupando espaços de decisão, de poder e de negociação. E lidar com o racismo nesses ambientes foi muito evidente. Em 2019, após uma experiência em festivais internacionais como Cannes, entendi a importância de estruturar no Brasil uma rede de suporte para profissionais negros, com foco em comunidade e articulação, afirmou.

Segundo Fernanda, o instituto surgiu inicialmente com três frentes: formação, mercado e curadoria mas, ao longo do tempo, ampliou sua atuação para pesquisa e incidência internacional. Hoje, o NICHO atua também na produção de dados e evidências. Isso qualifica o debate e permite melhores tomadas de decisão na gestão pública, além de facilitar o acesso a oportunidades que muitas vezes não estão articuladas, disse.