RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 21 anos foi detida após confessar ter esfaqueado o companheiro, de 22 anos, no bairro de Benedito Bentes, em Maceió. Ela afirmou à polícia que agiu em legítima defesa após sofrer violência doméstica e responderá em liberdade por tentativa de homicídio. O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (23).

A Polícia Civil não divulgou o nome dos envolvidos. Após o atendimento da ocorrência, a jovem foi conduzida à DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa), onde foi ouvida pelo delegado plantonista e liberada posteriormente. As investigações seguem.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a jovem se identificou como Bia Correia. Ela afirma que agiu dessa forma por conta de agressões, citando que "de homem eu não apanho mais, não". "Esse sangue aqui não é meu não, é dele", disse.

Em outro vídeo, ela conta que ficou "fora de si" e não teve noção do que havia feito com ele. Acrescentou, ainda, ter ligado para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e para a polícia. A reportagem não conseguiu contatá-la diretamente nem obteve contato com a defesa.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 4h, após acionamento para um caso de violência doméstica. Segundo relato da jovem aos policiais, a violência teve início na rua e continuou dentro da residência. A mulher relatou ainda já ter sido vítima de agressões anteriores.

Ao chegar ao local, uma guarnição do 5º Batalhão encontrou o homem caído ao chão, inconsciente e ensanguentado, com múltiplas perfurações provocadas por arma branca.

O Samu foi acionado às 4h36 e enviou uma unidade de suporte avançado (UTI móvel) para o local. A vítima apresentava ferimentos no pescoço, costas, braços, peito, região torácica, olho esquerdo e dorso.

Ele foi socorrido, entubado ainda no local e encaminhado em estado grave ao HGE (Hospital Geral do Estado). A unidade de saúde não divulgou atualizações sobre o quadro dele.