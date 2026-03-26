MACAPÁ, AP (UOL/FOLHAPRESS) - O coach esportivo Roberto Cunha Lima, 46, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (25), em Salvador.

Vítima foi atacada ao deixar academia. Roberto foi morto a tiros enquanto saía do estabelecimento, no bairro de Stella Maris.

Atirador fugiu após o crime. Segundo a Polícia Civil, o autor dos disparos estava em uma motocicleta e deixou o local após a ação.

Investigação está em andamento. Em nota à reportagem, a Polícia Civil informou que realiza diligências para identificar a autoria e a motivação do crime, que é apurado pela 1ª Delegacia de Homicídios de Salvador.

Vítima era conhecida nas redes sociais. Roberto era conhecido como Beto Cunha e tinha mais de 6.000 seguidores no Instagram, onde compartilhava conteúdos sobre treinos, alimentação e saúde.

Ele atuava na área havia quase 30 anos. Na biografia, ele se apresentava como coach esportivo na área fitness e dizia ajudar pessoas a emagrecer e hipertrofiar sem "fórmulas mágicas".

Seguidores lamentaram a morte. Comentários nas redes sociais mostram mensagens de pesar e solidariedade de alunos, amigos e seguidores.