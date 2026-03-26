Uma empresa de Governador Valadares teve prejuízo de cerca de R$ 500 mil após ser alvo de um esquema de fraude eletrônica investigado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O caso motivou a deflagração da operação “Bankline”, realizada nesta quinta-feira (26), com cumprimento de 12 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em diferentes estados e no Distrito Federal.

A ação tem como objetivo desarticular um grupo criminoso especializado em invasão de contas bancárias e movimentações financeiras fraudulentas. Além da empresa, uma instituição financeira também foi afetada pelo esquema.

Segundo as investigações, os suspeitos invadiram uma conta empresarial e realizaram o resgate indevido de um investimento de R$800 mil para gerar saldo. Em seguida, efetuaram o pagamento de 10 boletos, totalizando cerca de R$500 mil desviados.

As apurações indicam que o grupo contava com um núcleo tecnológico, responsável por burlar sistemas de segurança bancária, e um núcleo financeiro, que distribuía os valores entre diversas contas para dificultar o rastreamento do dinheiro.

Os mandados foram cumpridos em cidades dos estados de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Pará, além do Distrito Federal. Os materiais apreendidos serão analisados para identificar novos envolvidos e possíveis outras vítimas.

A operação é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber), com apoio de órgãos de segurança e inteligência de diferentes estados.

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