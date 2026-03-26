SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia de Essex, na Inglaterra, afirmou nesta quarta-feira (25) que continua aguardando os dados telefônicos e bancários da brasileira Vitória Figueiredo Barreto, desaparecida desde o começo do mês em Brightlingsea, para seguir com as investigações sobre o caso.

O QUE ACONTECEU

Como os dados são armazenados no Brasil, eles precisam ser enviados pelas autoridades brasileiras para os investigadores britânicos. Em comunicado, a detetive Anna Granger, responsável pelo caso, afirmou que "conta com o apoio dos entes queridos de Vitória e da Embaixada do Brasil" para fazer a cooperação internacional.

Expectativa é de que as informações solicitadas ampliem o campo de investigação, que até o momento está limitado a câmeras de segurança e depoimentos. As buscas pela mulher foram encerradas na semana passada, mas a polícia diz que segue investigando o caso e seguindo pistas enviadas por moradores da região.

Nosso trabalho também se concentra em acessar os dados financeiros e de comunicação de Vitória. Embora todas as nossas solicitações tenham sido feitas pelos canais internacionais corretos, até o momento ainda não recebemos nenhum dado.Polícia de Essex, em nota

Justiça do Ceará autorizou na semana passada o acesso a contas telefônicas e bancárias de Vitória. O Ministério Público também se manifestou a favor da medida devido à urgência do caso. As operadoras de telefonia e bancos foram alertados para manter todos os registros existentes, sem alteração ou descarte, segundo os órgãos estaduais.

O UOL buscou o Itamaraty para saber se há previsão para a entrega do material às autoridades britânicas. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado se houver posicionamento.

Polícia também investiga se brasileira foi gravada em outra imagem de câmera de segurança, na tarde do desaparecimento. Uma mulher parecida com Vitória foi vista caminhando na rua Back Waterside, perto da marina da cidade, às 15h33 de 3 de março, informou a polícia em atualização feita nesta quarta-feira. Até então, a última imagem dela tinha sido gravada às 14h35 do mesmo dia, na vila de Hurst Green.

ENTENDA O CASO

Vitória desapareceu no dia 3 de março na Inglaterra. Naquele dia, ela encontrou uma amiga e foi gravada por câmeras de segurança pegando um ônibus sozinha depois das 13h na cidade de Wivenhoe, desembarcando 30 minutos depois.

A mulher desceu em Brightlingsea, a cerca de 130 km de Londres. No mesmo dia, o celular dela emitiu um sinal de socorro para o celular de uma amiga. "Ela mandou um sinal de socorro do iPhone que é justamente bem já dentro do mar, na orla marítima", relatou Fernanda Silvestre, 30, que divide casa com ela em Fortaleza.

Linha de investigação mais forte no momento é de que ela tenha soltado um barco no porto da cidade e embarcado. A embarcação foi posteriormente localizada à deriva na água perto de Bradwell-on-Sea, e um colete salva-vidas também desapareceu.

O último registro de câmeras em que Vitória aparece foi às 0h16 do dia 4, no porto de Brightlingsea. Na manhã seguinte, a polícia encontrou o barco e cinco dias depois a bolsa dela foi achada na rua Copperas Road, também em Brightlingsea.

Polícia concentrou equipes nas duas vilas, mas suspendeu as buscas por Vitória na semana passada. "Continuamos determinados a fornecer aos entes queridos de Vitória as respostas de que precisam", afirmou a inspetora Anna Granger, responsável pelo caso.

Psicóloga estava hospedada na casa de uma amiga em Colchester. Segundo Fernanda, Vitória foi para um congresso no Marrocos. Nas redes sociais, a psicóloga compartilhou imagens do evento. Depois, ela seguiu viagem para a Inglaterra, onde tentaria um doutorado. Vitória é poliglota e está acostumada a fazer viagens internacionais.