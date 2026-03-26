A jovem Julia Mautner, neta do artista, resumiu o sentimento familiar: Ele é a pessoa mais inteligente do mundo e consegue passar isso de todos os jeitos. Eu acho ele perfeito.

Ao refletir sobre liberdade, conceito central na obra do avô, ela afirmou: Liberdade, eu acho, é mais uma coisa interna. É você se permitir se olhar de fora, sem julgamento e, com isso, transformar e fazer coisas novas.

Quebra de protocolo

A entrega da medalha rompeu o protocolo tradicional da instituição, que prevê as condecorações em novembro. O presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, Alexandre Santini, destacou o caráter excepcional do momento:

Quebramos o protocolo com a entrega hoje, pois sempre fazemos as homenagens em 5 de novembro, que é o Dia da Cultura. Desde 1949, quando essa medalha começou a ser entregue todos os anos, é a primeira vez que a gente entrega fora do dia 5 de novembro. Foi porque foi para você, tá bom?, afirmou, antes da leitura do certificado.

A honraria, segundo a instituição, reafirma valores como ética, liberdade de pensamento e compromisso com a cultura. Ao final da leitura, o coro do público sintetizou o espírito da noite: Viva Jorge Mautner. Viva!

A homenagem foi organizada a partir da curadoria da artista Maria Borba e do pesquisador João Paulo Reys, que construíram um roteiro capaz de refletir a multiplicidade do homenageado.

No ano passado, eu e o João Paulo Reys lançamos um livro de poemas do Jorge. E, por ocasião do lançamento, começamos a fazer pequenas apresentações musicais. Isso foi funcionando e ele foi querendo fazer cada vez mais. Aí, surgiu essa ideia, um pouco através da Casa de Rui Barbosa, do Alexandre Santini, de fazer uma homenagem para o Jorge aqui, contou Maria Borba.

O roteiro reuniu diferentes vozes e linguagens, da música ao cinema, da literatura ao teatro, e culminou com a entrada de Mautner no palco, após acompanhar parte da cerimônia na plateia. Foi pensado que a gente acabaria com ele se apresentando musicalmente, porque a gente sabe que esse é o ápice da noite, explicou a curadora.

O ponto alto da noite veio quando Mautner, até então na plateia, subiu ao palco para se juntar aos amigos. Entre abraços, músicas e improvisos, a celebração culminou em um pocket show ao lado da cantora Cecília Beraba, encerrando a homenagem com a mesma energia que marcou toda a sua trajetória.

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