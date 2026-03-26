SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde de hoje.

Todas as regiões da capital entraram em atenção após um temporal que atinge a cidade na tarde de hoje. A chegada de uma brisa marítima aumentou a nebulosidade e favoreceu pancadas isoladas de chuva, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas).

Um alerta severo foi enviado pela Defesa Civil aos moradores de São Paulo. O alerta informa que a chuva forte está se espalhando pelas zonas Leste, Centro, Sul e Oeste com raios, vento e granizo. Municípios vizinhos também são afetados.