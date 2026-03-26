SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Alexandre Luiz Giordano (Podemos-SP), flagrado pela Polícia Militar na manhã de segunda-feira (23), em São Paulo, dirigindo um carro sem placa e com giroflex, ocupa a cadeira desde 2021. Ele era primeiro suplente do Major Olímpio (do antigo PSL), que morreu em março daquele ano, por Covid.

Empresário, Giordano já foi filiado ao MDB, ao PSDB e ao PV, e tem proximidade com o presidente Lula e com Guilherme Boulos (PSOL). Ele se filiou ao Podemos no dia 11 de março.

Em 2025, Giordano afirmou à Folha de S.Paulo que é "apolítico". Na ocasião, ele participava de um evento com Lula na antiga favela do Moinho, em São Paulo.

"É que eu sou meio apolítico. Eu entrei no lugar do Olímpio, então o meu negócio é apolítico. Eu gosto das coisas que solucionam", disse ele durante caminhada na comunidade, no centro de São Paulo. Giordano falou ainda que apoiava a reeleição de Lula em 2026.

No mesmo ano, ele integrou comitiva do presidente para viagem de estado à França, junto com outros 18 membros do governo e do congresso, entre ministros, senadores e deputados.

Em 2024, então no MDB, Giordano contrariou o próprio partido e apoiou a candidatura de Guilherme Boulos à prefeitura de São Paulo, preterindo o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O parlamentar é empresário do ramo de hotéis. Em dezembro de 2024, reportagem do UOL mostrou que ele enviou emenda pix de R$ 2,9 milhões à prefeitura de Morungaba, no interior de São Paulo, destinada a obra em uma estrada conhecida como Rota do Charme. A via leva ao Hotel Fazenda São Silvano, de sua propriedade.

Com 93 suítes de luxo, o hotel é reservado para casamentos e eventos corporativos. Segundo o site do empreendimento, há quadra de beach tênis, piscina, trilhas, academia, salão de beleza e espaço para eventos.

Na ocasião, Giordano afirmou à publicação que suas emendas são feitas após solicitação da prefeitura e que "trata-se de vias públicas que servem à coletividade e, como tal, estão aptas a receber recursos públicos desde que cumpram os requisitos constitucionais e legais exigidos."

ABORDAGEM

Na manhã de segunda-feira (23), Giordano foi flagrado pela PM dirigindo um Land Rover sem placa, com CNH vencida e luzes estroboscópicas ligadas, imitando o giroflex usado pela polícia. A abordagem aconteceu por volta das 8h na alameda Afonso Schimidt, na zona norte de São Paulo.

Giordano tentou se evadir do local e intimidar os agentes, de acordo com o registro da ocorrência. Após ser multado, ele foi liberado. A PM informou ter tomado as medidas cabíveis.

A Folha de S.Paulo telefonou para o gabinete e enviou mensagens para um assessor de Giordano na quarta-feira (25), além de ter feito contato por e-mail e pelo perfil dele nas redes sociais. O senador não retornou.