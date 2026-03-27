SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As simulações atmosféricas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e da Climatempo preveem que esta semana deve terminar com tempo seco, ensolarado, com temperaturas elevadas e índices de umidade reduzidos na região metropolitana da capital.

Parte deste cenário foi visto nesta quinta-feirea (26), quando os termômetros registraram a máxima de 31,6°C na estação do Mirante de Santana, na zona norte da cidade, onde é feita a medição oficial da capital.

Os próximos dias, no entanto, não devem ter chuva, como ocorreu nesta quinta.

Os institutos indicam que esta sexta (27) deve seguir com sol e temperaturas em rápida elevação no decorrer do dia. Os termômetros devem variar entre mínimas de 19°C e máximas que podem chegar aos 31°C, com índices de umidade atingindo valores próximos aos 40%.

No final da tarde, a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa vinda do oceano Atlântico, mas não há previsão de chuva.

No sábado (28), o sol deve predominar, o que favorece mais uma vez a rápida elevação das temperaturas, com mínimas oscilando em torno dos 19°C e máximas que podem chegar aos 30°C. Como no dia anterior, os índices de umidade devem atingir valores próximos aos 40% e a nebulosidade deve aumentar com a chegada da brisa marítima, mas não há condição de chuva para a Grande São Paulo.

O cenário climatológico deve se manter no domingo, com dia ensolarado desde cedo e com temperatura máxima de 30°C.

O tempo também estará aberto em todo o estado de São Paulo, coom temperaturas bem semelhantes às da Grande São Paulo. No litoral, as máximas devem variar de 29°C a 31°C. Segundo o Inmet, Campinas pode registrar a temperatura mais alta deste fim de semana, com 35°C no domingo (29).

Além de São Paulo, os outros estados da região Sudeste, além de praticamente todo o Nordeste e Rio Grande do Sul e Santa Catarina devem ter bastante sol e calor nos próximos dias. Nas demais regiões, porém, há alerta laranja, de perigo, para chuvas intensas entre 50 e 100 mmpor dia pelo menos até a noite de sexta para sábado.

A Climatempo, por sua vez, alerta para uma bolha de calor em áreas do oeste e sul de Mato Grosso do Sul, além de toda a faixa oeste da região Sul, incluindo o oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e também no centro-oeste e norte do interior de São Paulo.

O meteorologista Vitor Takao Suganuma explica que esta bolha de calor cresce sobre o Paraguai e no norte da Argentina e se expande sobre o centro-sul do Brasil. Temperaturas entre 35°C e 38°C poderão ser observadas principalmente em áreas próximas das fronteiras com estes países. "Apesar do calor, não há previsão de onda de calor", diz.