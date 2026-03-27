SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Queridinha nas redes sociais, a capivara acaba de ganhar uma nova função em Itajubá, cidade de 93 mil habitantes no sul de Minas Gerais: a de garota-propaganda das realizações da prefeitura.

Desde quarta-feira (25) a imagem simpática do animal está em fotos de obras, salas de aula, feirões de emprego, parque de diversão, mutirão de limpeza, eventos e até em clínicas de atendimento médico e odontológico.

Tudo começou na segunda-feira (23), quando o consultor Gustavo Alves Lima, morador da cidade, teve a ideia de usar a Inteligência Artificial para colocar uma capivara em um buraco aberto em uma das ruas de seu trajeto diário.

Ele compartilhou a montagem em um grupo de notícias municipais no Whatsapp e, pouco depois, foi surpreendido por um vídeo do prefeito Rodrigo Riera (PSDB) no local, informando que o buraco havia sido fechado após a divulgação.

"Eu recebi uma foto de uma capivara deitada em um buraco perto do prédio da Apae. Já estamos arrumando, o serviço já foi realizado", disse.

Na publicação nas redes sociais, ele afirmou que o serviço de tapa-buraco passa por toda a cidade para reparar estragos provocados por um período de 40 dias de chuva. "Desculpa, CapivarIA", escreveu.

Riera aproveitou para pedir "bom senso" à Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) para que realize um serviço bem-feito em ruas que precisam ser abertas para a manutenção da rede de esgoto.

Nos dias seguintes, a capivara viralizada na internet passou a integrar as peças de divulgação da administração municipal. Em outra publicação, o político pediu críticas construtivas e divulgou o número 156 como uma linha direta da população com a prefeitura.

"A capivara é IA, mas todas essas entregas são muito reais e foram preparadas com trabalho e carinho", diz uma das postagens municipais.

Moradores da cidade apelidaram o animal criado por IA de Capiju e sugerem que ele seja adotado como mascote oficial de Itajubá. Também relatam que as capivaras são comuns nas ruas da cidade e seguem cobrando a prefeitura.

"Aqui no meu bairro haja capivara para colocar nos buracos. Vão morrer mais velhas que Matusalém esperando que os buracos sejam tapados", escreveu a moradora Luci de Souza.