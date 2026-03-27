SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estações da linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo tiveram plataformas lotadas após um problema na estação Marechal Deodoro, no centro da cidade, na manhã desta sexta-feira (27).

Composições circulam com velocidade reduzida e maior tempo de intervalo. O problema foi causado pela presença de uma pessoa na linha férrea às 7h49.

Pouco antes, uma falha no trem também reduziu a velocidade da linha entre as 7h37 e 7h46. A informação consta em boletim publicado pelo Metrô na página oficial

Situação estava em "processo de normalização" às 8h30, informou o Metrô. Apesar disso, os passageiros continuavam relatando plataformas lotadas e lentidão nos veículos.

Uma opção para quem quer ir do centro à zona leste de São Paulo ou fazer o sentido oposto é pegar o trem da linha 11-Coral. Os veículos da CPTM partem da estação Palmeiras-Barra Funda, passam pelas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera e seguem até a cidade de Mogi das Cruzes.