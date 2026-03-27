SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi preso nessa semana um dos suspeitos de atuar como falso policial para roubar um morador e fazer funcionários reféns em um prédio no bairro dos Jardins, na zona oeste da capital.

Homem preso integrava um trio que simulou ação policial para roubar morador e acessar edifício nos Jardins, em 23 de fevereiro. Segundo a Polícia Civil, na ocasião, os três criminosos se passaram por policiais civis, renderam a vítima na entrada do prédio, e levaram uma quantia em dinheiro, além de um aparelho celular.

Durante a ação, eles também fizeram funcionários do prédio reféns. Imagens das câmeras de segurança do condomínio obtidas pelo UOL mostram o porteiro sendo algemado junto a um dos moradores. Enquanto isso, um dos suspeitos segurava uma pistola e fazia a guarda dos comparsas no assalto.

A prisão do suspeito ocorreu durante o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão. A detenção do homem, que não foi identificado, foi realizada na quarta-feira, por policiais da 1ª Delegacia da Disccpat (Investigações sobre Roubos e Latrocínios), conforme informado em nota pela Polícia Civil.

Com ele, foram apreendidas armas, além de vestimentas e distintivos similares aos usados por policiais civis. Uma pistola 9mm e uma espingarda calibre 12 que ele carregava estavam com numerações de séries removidas. Os policiais apreenderam ainda placas de veículos e módulos de ignição de veículos. A polícia informou ainda ter encontrado sob posse do suspeito um Porsche Panamera e uma motocicleta BMW, "produtos de roubo".

Como não foi identificado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito. As investigações seguem em andamento para o esclarecimento do caso.

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