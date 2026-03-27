SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um trecho da avenida do Estado, que liga o centro de São Paulo à região do ABC, está interditado após aparições de rachaduras e afundamento do asfalto.

A área afetada está na altura do número 1.397, entre as ruas Tapajós e Luís Pacheco, na região do Bom Retiro. O tráfego está proibido nas duas pistas da esquerda, às margens do rio Tamanduateí, sentido Santana, zona norte da capital. A faixa azul, para motos, também está fechada.

Ainda não se sabe as causas dos problemas. A Secretaria Municipal das Subprefeituras diz realizar um estudo geológico para identificar a origem e extensão do dano e, assim, definir a solução mais adequada para o solapamento.

A suspeita mais forte, segundo a pasta, é que algum sistema hídrico tenha se rompido, encharcando o solo, que pode ter ficado mais instável.

Não há prazo para reparo e liberação da pista. Enquanto isso, a CET (Companhia Estadual de Trânsito) mantém agentes fixos no cruzamento das avenidas do Estado com Cruzeiro do Sul.

A CET também orienta os motoristas de caminhões com mensagens para utilizar apenas avenida Cruzeiro do Sul. A ideia é diminuir o peso sobre a via afetada. Por isso, somente automóveis podem circular nas faixas liberadas para fluxo.