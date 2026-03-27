SÃO PAULO, SP (UOL./FOLHAPRESS) - Especialistas fizeram um apelo ao papa Leão 14 sobre um grave problema enfrentado atualmente pela Igreja Católica: a escassez de padres exorcistas.

Representantes da Associação Internacional de Exorcistas (AIE) se reuniram com o pontífice em um encontro privado no Vaticano. Na ocasião, apresentaram um relatório destacando a "necessidade de que cada diocese no mundo tenha um ou mais padres exorcistas".

A AIE ressaltou que o tema é urgente diante do avanço do satanismo e do paganismo, cada vez mais disseminados pelas redes sociais, segundo a associação. A entidade também afirmou que "há um número crescente de pessoas seriamente afetadas pela ação extraordinária do demônio como consequência da participação em seitas ocultistas".

Segundo o porta-voz da organização, há uma escassez de pelo menos 2.000 especialistas em exorcismo. Para enfrentar esse cenário, a proposta inclui a implementação de formação obrigatória nos seminários, além de treinamento específico para bispos e novos padres.

Em entrevista à ACI Prensa, Francesco Bamonte afirmou que, com o afastamento das pessoas de Deus, torna-se essencial ampliar o número de exorcistas. Isso é essencial para evitar a chamada "infestação demoníaca" e reduzir o sofrimento dos afetados, além de ajudar na libertação daqueles que estariam sob "a ação do maligno".

"A Igreja, como família de Deus, tem a tarefa de cuidar de seus membros em todas as suas necessidades, mesmo as mais extremas no nível espiritual; e o padre exorcista é quem oferece essa ajuda", disse Francesco Bamonte, vice-presidente da AIE.

Retratado em muitos filmes e séries, o exorcismo é, na prática, um rito raro e altamente controlado. A Igreja Católica exige investigação rigorosa caso a caso e, atualmente, atua em colaboração com a ciência. Ou seja, trata-se de um recurso utilizado apenas em último caso, quando há suspeita consistente de possessão demoníaca.

O ritual oficial só pode ser realizado por padres autorizados por um bispo e devidamente preparados, seguindo normas específicas da Igreja. O padre Gabriele Amorth, que presidiu a AIE e inspirou o filme "O Exorcismo do Papa", relatou ter realizado mais de 160 mil exorcismos ao longo da vida. Ele morreu em 2016.

Fundada em 1994, a AIE é considerada a principal referência no tema. A entidade oferece treinamento, apoio a exorcistas e atua na conscientização sobre casos de possessão, reunindo cerca de mil membros.

Durante o encontro com o papa, os religiosos alertaram que "ignorar esses fenômenos deixa muitos fiéis sem uma resposta adequada ao grave sofrimento espiritual, às vezes levando-os a soluções inadequadas". Diante disso, esperam uma resposta do líder da Igreja.

O Papa Leão 14 agradeceu o trabalho da associação e destacou que se trata de uma missão delicada, mas necessária. Antes da reunião, o pontífice já havia enviado uma carta aos membros da entidade, orientando-os a "viver esse ministério como serviço de libertação e consolação, acompanhando os fiéis verdadeiramente possuídos com oração e a invocação da presença efetiva de Cristo".