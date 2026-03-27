SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Roberto Justus apresentou um plano para construir até 5 mil moradias populares em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. A iniciativa faz parte de um investimento de sua empresa no setor habitacional.

Empresário esteve recentemente na cidade, onde se reuniu com autoridades locais, incluindo a prefeita Adriane Lopes. Durante os encontros, Justus apresentou detalhes do projeto, baseado no conceito de steel frame, semelhante ao utilizado em programas como o Minha Casa Minha Vida.

Trata-se de um modelo construtivo moderno e padronizado, voltado para habitação popular, que se destaca pela rapidez na execução. O sistema utiliza peças pré-fabricadas e montagem ágil, o que reduz desperdícios e torna a construção mais eficiente e sustentável.

Segundo Justus, a escolha de Campo Grande foi estratégica devido ao déficit habitacional enfrentado pela cidade. Caso o projeto avance, há a possibilidade de instalação de uma unidade fabril no município, o que pode impulsionar a construção das moradias e gerar empregos, além de qualificar a mão de obra local.

Nossa ideia é fazer casas populares na região. Tem um potencial interessantíssimo. Se der tudo muito certo, a gente pretende instalar uma unidade fabril aqui. Roberto Justus

O secretário municipal Ademar Silva Júnior afirmou que a cidade precisa de cerca de 30 mil moradias. A demanda reforça o interesse do poder público em buscar soluções por meio de parcerias público-privadas.

Atualmente, três regiões estão em análise, com a possibilidade de implantação de bairros planejados. No entanto, o início das obras ainda depende de aprovações, licenças ambientais e outros trâmites legais.