SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga se perfurações em janelas de um hotel de luxo na região dos Jardins, na zona oeste de São Paulo, foram causadas por tiros.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur), que solicitou perícia no hotel InterContinental São Paulo, na alameda Santos. "A equipe da unidade trabalha em busca de outros elementos que auxiliem no esclarecimento dos fatos e da autoria", afirmou a polícia em nota.

O InterContinental informou que foram identificadas oito marcas de disparos que atingiram três janelas, localizadas nos 15º, 16º e 17º andares. "As marcas estão distribuídas verticalmente -uma acima da outra- e concentram-se em áreas de circulação (corredores), sem impacto em quartos, salas de eventos ou restaurantes", declarou o hotel. Ninguém ficou ferido.

Segundo o estabelecimento, perícia feita no local indicou a possibilidade de terem sido utilizadas armas tipo airsoft e descartou hipótese de disparos por arma convencional.

Com diárias próximas a R$ 2.000, o Intercontinental está entre as opções de hospedagem mais caras da cidade. As suítes mais luxuosas possuem banheira de hidromassagem e a estrutura do estabelecimento, localizado a uma quadra da avenida Paulista, é voltada a compromissos executivos, com salas de reunião.