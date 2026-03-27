RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo recebeu um laudo que indica asfixia por confinamento na morte de dois primos encontrados dentro de um carro em Praia Grande, no litoral paulista. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a investigação ainda não foi concluída e outras apurações seguem em andamento.

Inicialmente, o caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da cidade.

A nova conclusão pericial, divulgada nesta sexta-feira (27), surge cinco dias após as mortes e aponta, até o momento, para a hipótese de asfixia, embora outros laudos complementares ainda sejam aguardados.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública do estado), a polícia não descarta nenhuma possibilidade e continua com diligências para esclarecer completamente as circunstâncias do caso.

As vítimas, Henry Miguel, 4, e Pedro Henrique, 6, desapareceram na tarde de domingo (22), enquanto brincavam em frente à casa da avó paterna, no bairro Vila Sônia. Segundo relatos, a mulher entrou no imóvel por alguns instantes e, ao retornar, os meninos já não estavam mais no local.

Familiares e moradores iniciaram buscas pela região e divulgaram pedidos de ajuda nas redes sociais. O desaparecimento foi registrado ainda no mesmo dia.

Os corpos foram encontrados na madrugada de segunda-feira (23), dentro de um carro abandonado em um terreno baldio, por um adolescente de 14 anos, que avisou outros moradores que participavam das buscas. A Polícia Militar foi acionada e fez o isolamento da área.

Ao longo da semana, foram ouvidos os pais das crianças, a avó que estava com os meninos no momento do desaparecimento, o atual dono do veículo e outras testemunhas. Os detalhes dos depoimentos não foram divulgados.

Segundo a PM, uma enxada com manchas foi recolhida nas proximidades do local, mas a perícia descartou a presença de sangue.

Os dois primos foram enterrados na terça-feira (24), sob forte comoção de familiares e amigos.