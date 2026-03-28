SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão do tempo para este sábado (28) segue o mesmo indicado pelos institutos de meteorologia, com clima seco, ensolarado, temperaturas elevadas e índices de umidade reduzidos em todo o estado de São Paulo.

Na região metropolitana da capital, por exemplo, as simulações atmosféricas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e da Climatempo preveem sol forte e calor, com os termômetros variando de 18°C de manhã a 30°C à tarde.

A quantidade de nuvens deve aumentar no período da tarde, devido à chegada da brisa do oceano Atlântico, mas não há previsão de chuva.

Nesta sexta-feira (27), os termômetros registraram a máxima de 31,5°C às 16h na estação do Mirante de Santana, na zona norte da cidade, onde é feita a medição oficial da capital.

O tempo também estará aberto nas demais regiões do estado. No litoral, as máximas devem variar de 29°C a 31°C. Segundo o Inmet, Campinas pode registrar a temperatura mais alta deste fim de semana, com 35°C já neste sábado.

O problema é quanto mais quente o clima, menor a umidade do ar. Assim, o Inmet indica que a taxa na região de Campinas pode ficar na casa dos 20%, que deixa as equipes da Defesa Civil de prontidão, uma vez que a OMS (Organização Mundial da Saúde) diz que taxas de umidade abaixo de 60% já são prejudiciais à saúde humana, principalmente, de crianças, idosos e pessoas que possuem problemas respiratórios.

No domingo (29), o cenário se repete com mais um dia ensolarado e quente na Grande São Paulo. Durante a tarde, o sol aparece entre variação de nuvens e a sensação de calor predomina. O dia também vai terminar com a entrada da brisa marítima, mas sem previsão de chuva. Os termômetros devem oscilar da mínima de 19°C ao amanhecer à máxima de 30°C à tarde.

Rio Grande do Sul tem alerta vermelho para onda de calor

O Inmet emitiu nesta sexta um alerta vermelho, de grande perigo, para onda de calor para o centro-oeste do Rio Grande do Sul, com a temperatura 5°C acima da média por período maior do que 5 dias. O boletim é válido desta sexta até a próxima terça (31). Dependendo do desenvolver do clima, esse boletim pode ser extendido para mais tempo e até para abranger uma maior área.

De acordo com a Climatempo, no restante da região Sul é possível que haja chuva fraca durante o dia, mas a umidade do ar entra em atenção no Paraná e no oeste catarinense (abaixo de 30%).

No Sudeste, a Climatempo prevê que a influência marítima deve provocar chuvas moderadas a fortes desde cedo no Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro, principalmente, no litoral capixaba, onde há risco de temporais. No nordeste de Minas Gerais deve chover fraco a moderado. À tarde, a chuva se intensifica no leste e nordeste mineiro, Espírito Santo e norte fluminense.