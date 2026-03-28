SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um advogado foi morto e outro ficou ferido em um ataque a tiros em São Vicente, no litoral paulista, durante o cumprimento de um mandado de penhora de bens de uma empresa de logística na tarde desta sexta-feira (27).

O grupo de advogados e funcionários foi surpreendido por dois homens encapuzados que saíram de um matagal próximo ao estacionamento de caminhões e atiraram em direção a eles, segundo informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Maurício Almeida de Albuquerque, 46, foi atingido e morreu no local. Ele havia gravado um vídeo no local poucos minutos antes de o ataque começar.

"Mais um dia de trabalho. Penhora de caminhões, de carretas, para garantir o crédito dos trabalhadores", diz o advogado em um vídeo publicado nas redes sociais. "A empresa não pagou as verbas rescisórias nem o que foi sentenciado na Justiça, então hoje é o dia de a gente estar fazendo a recolha dos caminhões."

Baleado, um advogado de 44 anos que o acompanhava foi levado ao Hospital Vicentino. Outro homem que acompanhava a ação judicial ficou com um ferimento leve no dedo.

Segundo a SSP, o caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio no 3º DP de São Vicente. Diligências são realizadas visando o esclarecimento de todos os fatos.