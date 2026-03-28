SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem ficou ferido e dois foram presos na manhã deste sábado (28) após uma troca de tiros com policiais no Campo Limpo, na zona sul da cidade de São Paulo, informou a Polícia Militar. Entre os presos está um integrante da GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Guarulhos (SP).

Segundo informações preliminares divulgadas pela PM, a equipe policial foi acionada para averiguar uma ocorrência de disparo de arma de fogo na rua Egydio Martins da Costa. Os policiais abordavam três homens, quando um deles atirou.

Começou uma troca de tiros, e o suspeito acabou baleado e levado à Unidade de Pronto Atendimento de Campo Limpo. Os outros dois homens que o acompanhavam, incluindo o GCM, foram levados ao 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi.

Duas armas foram apreendidas. Uma delas pertence à GCM de Guarulhos e a outra constava como furtada e pertencia originalmente a uma policial civil de Sorocaba.

A Corregedoria da GCM de Guarulhos acompanha o caso. "Os detalhes serão passados ao término dos trabalhos em campo", informou a Secretaria de Segurança Pública.