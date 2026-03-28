SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas ficaram gravemente feridas após um policial militar intervir num assalto e disparar uma arma de fogo na tarde deste sábado (28), na zona oeste de São Paulo. Tanto a vítima do roubo quanto o assaltante foram atingidos pelos disparos e estão em estado grave, segundo informações preliminares da Polícia Militar.

Segundo a corporação, uma equipe da PM foi acionada às 15h04 para dar apoio a uma ocorrência de roubo na rua Sapetuba, no Butantã.

Ao chegar no local, ouviram que um policial estava de folga quando presenciou um roubo, sacou a arma e disparou em direção ao criminoso, atingindo também a vítima.

"O apoio da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foi solicitado para o atendimento das vítimas e as equipes do policiamento de área permanecem no local preservando a área", informou a PM.

A ocorrência deve ser registrada no 34º Distrito Policial, da Vila Sônia.