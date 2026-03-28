RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um jovem de 18 anos é suspeito de ter participado da morte do próprio avô em um assalto em Ubiaratã, no oeste do Paraná, na última quarta-feira (25).

Segundo a polícia, ele e um comparsa viajaram de Joinville, em Santa Catarina, e percorreram cerca de 670 quilômetros até o Paraná para roubar o ouro que o avô guardava em casa.

A dupla foi localizada horas após o crime na BR-277, na região de Cascavel, enquanto seguia em direção a Santa Catarina. Eles foram presos em flagrante por latrocínio. Como a polícia não divulgou o nome dos suspeitos, não foi possível localizar a defesa deles.

De acordo com a investigação, Alceu Slivinski foi abordado pelos suspeitos no bar do qual é dono. Ele teria entrado correndo no imóvel após o anúncio do assalto e acabou atingido por quatro disparos, morrendo no local.

O neto usava um capuz para evitar que fosse reconhecido. Imagens de câmeras de segurança mostram a chegada dos suspeitos ao local e confirmam o uso do disfarce. A identificação do carro utilizado na fuga, feita a partir das imagens, permitiu o rastreamento e a prisão dos envolvidos.

Ainda segundo a polícia, o jovem escolheu o avô como alvo por saber que ele guardava ouro e conhecer sua rotina. Em depoimento, os suspeitos afirmaram que o objetivo inicial era roubar as joias e que o comparsa recebria R$ 4.000 para participar do assalto.

Após os disparos, eles fugiram levando um colar, uma pulseira e anéis de ouro, avaliados em mais de R$ 110 mil.

No momento da prisão, foram apreendidos 184 gramas de ouro e a arma utilizada no crime. Os dois homens foram autuados em flagrante por latrocínio e permanecem à disposição da Justiça.